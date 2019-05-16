Прямой эфир

Два человека пострадали при взрыве газа в Институте физической химии в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Баллон с углекислым газом взорвался во время проведения опыта лаборантами в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина на Ленинском проспекте в Москве.

Инцидент произошел на третьем этаже корпуса.

К настоящему времени известно о двух пострадавших сотрудниках института. В помещении выбило окна. Пожара после взрыва не последовало. Лаборанты получили ранения средней тяжести, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в МЧС.

Одна из сотрудниц института получила тяжелые ушибы и ожоги 15% тела. У второй женщины осколочные раны тела.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения для проверки информации, пишет «Ридус».

Ранее 16 мая семь человек погибли в результате обрушения крыши здания в Шанхае. Частично обрушилась крыша здания автодилера Mercedes-Benz, где проводили ремонтные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В подмосковном ТЦ обрушился потолок
Пять человек погибли в результате обрушения крыши здания в Шанхае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017