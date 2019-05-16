Два человека пострадали при взрыве газа в Институте физической химии в Москве

Баллон с углекислым газом взорвался во время проведения опыта лаборантами в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина на Ленинском проспекте в Москве.

Инцидент произошел на третьем этаже корпуса.

К настоящему времени известно о двух пострадавших сотрудниках института. В помещении выбило окна. Пожара после взрыва не последовало. Лаборанты получили ранения средней тяжести, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в МЧС.

Одна из сотрудниц института получила тяжелые ушибы и ожоги 15% тела. У второй женщины осколочные раны тела.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения для проверки информации, пишет «Ридус».

Ранее 16 мая семь человек погибли в результате обрушения крыши здания в Шанхае. Частично обрушилась крыша здания автодилера Mercedes-Benz, где проводили ремонтные работы.