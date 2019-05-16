Депутатские хроники: зачем России предлагают перейти на юлианский календарь

В этом году григорианский календарь, по которому сейчас живет весь мир, отмечает свое 435-летие: он был принят в 1582 году. А в России тем временем предлагают вернуться к календарю юлианскому: 16 мая в Госдуме запланировано рассмотрение соответствующего законопроекта. Его авторы ссылаются на неудобство двойного датирования событий, произошедших до 1918 года, и даже утверждают, что переход на григорианское летосчисление нарушил национальные и культурные традиции России. Опрошенные «Известиями» эксперты скептически отнеслись к депутатской инициативе, назвав возврат к дореволюционной системе анахронизмом. Более того, предполагаемые траты на реализацию проекта специалисты считают бессмысленными, а календарную реформу — далеко не главной задачей для страны.

Наследие большевиков

Законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об исчислении времени» предполагает переход с григорианского календаря (ныне действующего) на юлианский (по которому страна жила до 1918 года). Его еще в 2017 году внесли в Госдуму депутаты Борис Чернышов, Михаил Дегтярев и Виталий Пашин из ЛДПР. Рассмотрение документа долго откладывалось, но сегодня оно включено в повестку заседания.

В пояснительной записке авторы напоминают, что юлианский календарь использовался в нашей стране со времен крещения Руси, а в связи с переходом на григорианский многие исторические события стали обозначать двойной датой — по старому и по новому стилю.

«Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция», — говорится в документе. По мнению депутатов, переход на юлианский календарь позволит восстановить «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени», а также духовные традиции народов России.

— Григорианский календарь — это наследие большевиков, которые не только развалили гигантскую страну, перебили миллионы людей в Гражданской войне, но и оставили после себя путаницу в датах. Весь мир отмечает Рождество 25 декабря, мы — 7 января. Во всех исторических учебниках приходится дублировать даты событий. Поэтому фракция ЛДПР внесла законопроект о возвращении к юлианскому календарю, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Депутат отметил, что католические страны Европы сохраняют свои традиции и живут по григорианскому календарю, в Иране и Афганистане — по персидскому, в Китае используют лунный и солнечный календари.

— И мы должны вернуться к юлианскому календарю, по которому, сохраняя традицию, живет Русская православная церковь и весь православный мир, — заключил Михаил Дегтярев. — Тогда все исторические события и их даты снова будут совпадать, а Рождество мы будем отмечать со всем христианским миром.

Не в ногу

Однако хронологи и историки не согласны с предложенной парламентариями трактовкой причин перехода России на григорианский календарь.

Завкафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов пояснил «Известиям», что юлианский календарь был прогрессивен для времени своего создания — 46 года до н.э. Он возник в Древнем Риме, а принципы вычисления христианской пасхалии были установлены Первым Вселенским собором в 325 году н.э. Тогда юлианский календарь стал и христианским.

Но со временем стало понятно, что он неточен: продолжительность года в нем больше реального астрономического. Реформа календарной системы произошла еще в конце XVI века и была инициирована католическим миром, но протестанты и православные поначалу ее отвергли.

Но уже к середине XVIII века все протестантские страны постепенно перешли на григорианский календарь, а в начале XX века это стали делать и православные государства: в 1916 году — Болгария, в 1919-м — Югославия, в 1924 году — Греция. В 1923 году Константинопольская православная церковь перешла на так называемый новый юлианский календарь, который мало чем отличается от григорианского. Так что принятие григорианского календаря в нашей стране в 1918 году стало звеном общего процесса. А слова депутатов о том, что все православные церкви живут по юлианскому календарю, вызывают определенные сомнения. Он действует только в четырех православных церквях: Русской, Иерусалимской, Грузинской и Сербской. А также в разных ответвлениях русского православия (например, у старообрядцев).

— Если мы хотим пойти не в ногу со всем человечеством, мы можем совершить это странное действие, которое будет выглядеть абсолютным анахронизмом, — сказал Евгений Пчелов. — И более того, совершеннейшим абсурдом. Это приведет к тому, что наш календарь не будет соответствовать всемирному, что только усложнит эту календарную ситуацию. Никаких особенных русских корней в юлианском календаре нет. То, что он долгое время использовался в России, объясняется тем, что Церковь у нас не была отделена от государства.

Историк Сергей Волков напомнил, что и до перехода России на григорианский календарь в документах приходилось указывать две даты.

— Если речь шла о каких-то контактах с европейскими странами, то указывалась дата и по григорианскому календарю. Например, высочайшие приказы о чинах военных отдавались в ежедневном режиме, и, когда император находился за границей, то даты этого приказа указывались по обоим календарям, — отметил историк.

Он также уточнил, что ряд мусульманских стран ведет исчисление от Хиджры (16 июля 622 года н.э.), но это не мешает им при взаимодействии с иностранными государствами пользоваться григорианским календарем.

Особый путь

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал инициативу депутатов странной.

— Да, Русская православная церковь по-прежнему пользуется юлианским календарем. В пику католикам и протестантам. Ибо точность юлианского календаря невысока: каждые 128 лет накапливается лишний день, — сказал он. — Ни одна страна юлианским календарем не пользуется. Что хотят этой инициативой подчеркнуть депутаты? Что мы православная страна? Что у России особый путь? Если так, то это найдет отклик в сердцах некоторой части избирателей, но инициатива, конечно же, не пройдет.

В думском комитете по охране здоровья считают, что законопроект о переходе на юлианский календарь нецелесообразен и принимать его не нужно.

— Это потребует перекройки всего действующего календаря, а это большие затраты, да и какого-то особого смысла в этом нет, — пояснил «Известиям» член комитета Николай Герасименко («Единая Россия»).

А руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков уверен, что жизнь по двум календарям — церковному и гражданскому — никаких сложностей для верующих не создает.

— Если говорить о какой-то идеальной ситуации, то, конечно, было бы правильно вернуться к исторической системе. Но это из разряда мечтаний. А в действительности мы живем в обществе, которое уже привыкло к григорианскому календарю. По моему личному мнению, вопрос смены календаря сейчас не самая актуальная тема, — отметил он.

Что же касается поддержания духовности в обществе, то и здесь, по словам священника, календарь имеет очень небольшое значение.