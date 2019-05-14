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В тульском селе образовался провал с пятиэтажный дом

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Провал глубиной с пятиэтажный дом образовался в селе Дедилово Тульской области. Земля обвалилась буквально в 20 м от жилого дома.

ЧП произошло 8 мая, и, по словам одного из местных жителей, реакции властей до сих пор не последовало. Диаметр дыры около 30 м, внутри видны слои известняка.

По данным очевидцев, земельный участок, на котором образовался провал, недавно приобрел житель Тулы под строительство дачи.

Опасное место огородили лентой, чтобы вокруг него не ходили. Однако рядом уже заметны новые трещины, поэтому не исключено, что сход породы продолжится.

«Мы живем в таком месте, где запросто можно провалиться под землю вместе с домом и всеми дворовыми пристройками», — рассказал житель села Дедилово Валерий Шемякин, его слова приводит «Российская газета».

Он добавил, что поднимал документацию и выяснил, что рядом с его домом находится восемь карстовых озер и заброшенные шахты, которые «толком не законсервировали».

В ноябре прошлого года стало известно, что в китайской провинции Ганьсу тротуар провалился прямо под пешеходами. В результате инцидента с различными переломами была госпитализирована женщина.

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