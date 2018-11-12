В Китае тротуар провалился прямо под пешеходами
В китайской провинции Ганьсу тротуар провалился прямо под пешеходами. В результате инцидента с различными переломами была госпитализирована женщина.
Как пишет Daily Mail, инцидент произошел в городе Ланьчжоу в воскресенье, 11 ноября. По предварительным оценкам, глубина ямы составила не менее 3 м.
Отмечается, что после падения женщины диаметр провала продолжал увеличиваться. В настоящее время место инцидента оцеплено. Власти выясняют причины произошедшего.
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