На Украине рассекретили документы об УНР и об убийстве Симона Петлюры

На Украине рассекретили около 350 документов, касающихся деятельности Украинской народной республики (УНР), а также одного из лидеров украинского националистического движения Симона Петлюра. Об этом говорится на сайте архива Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Как отмечается в сообщении, эти материалы открывают «новые страницы» украинской национально-освободительной борьбы. Уточняется, что среди документов — фотографии, письма, резолюции, приказы, дипломатические бумаги и др. Датируются они 1919-1936 годами.

«В материалах можно найти документы нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилий правительства УНР на международной арене и материалы о действовавших лидерах украинских государственных образований», — говорится в сообщении.

Также документы освещают деятельность эмиграционного правительства Украинской народной республики, состояние военных формирований, переписку о мерах по восстановлению казачества в Украине.

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры», — уточнили в СВР.

Украинская народная республика была провозглашена в составе России в ноябре 1917 года. Позже, в январе 1918-го, Центральная рада объявила республику независимой от России. Ее самостоятельность признали Центральные державы, но не признали страны Антанты. УНР фактически прекратила свое существование в ходе летнего наступления Красной Армии (1920 год). По Рижскому договору 1921 года ее территорию разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша.

Симон Петлюра — украинский националист, военный и политический деятель, глава Директории Украинской Народной Республики в 1919–1920 годах. Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов. Был убит в Париже, где находился в эмиграции. В современной Украине считается национальным героем.