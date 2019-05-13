Рискну предположить, что госсекретарь Майк Помпео пожалует в Россию не с очередными обвинениями или ультиматумами в духе прежних высказываний советника по национальной безопасности Джона Болтона, а с деловыми предложениями, к которым Москва отнесется серьезно. На это есть несколько причин, позволяющих проявлять осторожный оптимизм.

Первая — необходимость для Помпео показать хоть какие-нибудь достижения на фоне серии провалов вроде смены режима в Венесуэле, денуклеаризации Корейского полуострова или выбора Порошенко на Украине. К этому можно добавить отказ европейцев поддержать позицию Вашингтона по Ирану и в целом практическое отсутствие успехов США во внешней политике.

Вторая — это слова министра иностранных дел Сергея Лаврова после встречи с Помпео на недавнем Арктическом совете в Финляндии, когда он отметил, что предметом дискуссии была реальная политика, а не публичные заявления. Да и госсекретарь в свою очередь сообщил, что в ходе беседы удалось затронуть широкий круг проблем, а сам диалог получился хорошим.

Согласитесь, это уже не «русские, убирайтесь из западного полушария» или «двести тысяч тонн дипломатии в Средиземном море». Последнее, кстати, произнес посол США в Москве Джон Ханстман, на что с большой вероятностью получил добро от своего босса — Майка Помпео.

Третья причина — то, что, несмотря на все экстравагантные кульбиты госсекретаря, есть вероятность, что Владимир Путин все-таки его примет. Вероятно, Помпео попросил Лаврова передать российскому президенту что-то важное. Иначе зачем бы ему добиваться этой встречи? Тем более по протоколу это совершенно необязательно.

И, пожалуй, самое главное — звонок Трампа Путину 3 мая, в разгар непрекращающейся кампании Russiagate. «У нас был хороший разговор по многим проблемам», — объявил Трамп после разговора, добавив о «потрясающем потенциале для превосходных отношений» с Россией. И почти по Маяковскому: «Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо».

Такой контраст в заявлениях президента и его ближайших помощников Болтона и Помпео заставляет многих обозревателей в Вашингтоне говорить о предстоящей очередной смене кадров на внешнеполитической арене.

Нынешнее состояние отношений с Россией вызывает всё большую тревогу у многих американских политиков и экспертов, включая тех, кто занимал высшие государственные посты в прежних администрациях. Так, бывшие госсеккретарь Джордж Шульц, министр обороны Уильям Перри, министр энергетики Эрнест Мониз и сенатор Сэм Нанн и многие другие заявляют, что необходимо срочно вступить в серьезные переговоры с Россией.

Даже командующий войсками США в Европе генерал Куртис Скапаротти чуть ли не потребовал возобновления диалога. «Во времена холодной войны с СССР мы понимали идущие с обеих сторон сигналы, мы разговаривали, — отметил он. — Я озабочен тем, что это не происходит сейчас».

Очевидно, что Помпео явно не справляется со своими обязанностями и пока уж точно не следует курсу президента Трампа на российском направлении.

Кстати, последний вояж госсекретаря в Европу и на Ближний Восток также не принес ему дивидендов. Сначала без объяснения причин он отменил встречу с Ангелой Меркель и направился в Ирак, чтобы поговорить об иранской угрозе. Однако после этого визита МИД Ирака заявил, что «его страна будет укреплять дружбу и сотрудничество со всеми соседними странами, включая Иран».

Затем Помпео полетел в Англию, где оскорбил лидера оппозиции и потенциального будущего премьера Джереми Корбина, назвав «отвратительным» его отказ поддержать противника президента Венесуэлы Мадуро Гуайдо.

И хотя Помпео заявил, что отношения США и Англии превосходны, хорошо известно, что Тереза Мэй и британский истеблишмент отнюдь не в восторге от Трампа.

Более того, в ближайшее время мы узнаем намного больше о роли Британии и Украины, а также высших чинов администрации Обамы во вмешательстве в выборы 2016 года.

Новый генпрокурор Уильям Барр начал активное расследование деятельности именно тех, кто раскрутил кампанию по обвинению Трампа в сговоре с Москвой. Это, скорее всего, затронет и бывшего вице-президента Джона Байдена.

Известно, что Байден принимал участие во встрече с Обамой в Овальном кабинете 5 января 2017 года, на которой также присутствовали директора ФБР, ЦРУ, АНБ и другие высшие чины администрации Белого дома. Обсуждался вопрос, как нанести наибольший — вплоть до импичмента — урон Трампу, используя в качестве главного инструмента в этой кампании Россию и антитрамповское «российское досье», подготовленное британским шпионом Кристофером Стилом.

Поскольку Байден сейчас возглавляет рейтинг кандидатов в президенты от демократов на выборах 2020 года, Трамп и республиканцы также не забудут напоминать о его коррупционных делах на Украине.

Возвращаясь к визиту Помпео в Россию, отметим, что президентская кампания 2020 года уже началась и Трамп может похвастаться своими достижениями во внутренней политике и, прежде всего, в экономике. Однако на внешнеполитическом фронте у него практически одни неудачи, и кто-то должен за это ответить. Кто именно, догадаться нетрудно, но шансы на то, что Помпео из ястреба превратится в прагматика, невелики. Впрочем, от него зависит, сумеет ли он добиться прогресса, которого требует Трамп, или это будет «Последний День Помпео».

Автор — президент Американского университета в Москве

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