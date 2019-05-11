В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности», — приводит его слова «Интерфакс» в субботу, 11 мая.

Говоря о личной роли Сталина в победе, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров. Он пояснил, что многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а советская армия оказалась «совершенно не готовой» к этой войне.

В качестве примера он напомнил, что Сталину сообщали о готовящемся нападении Германии, а он игнорировал эту информацию. В том числе он не верил донесениям выдающегося разведчика Рихарда Зорге, добавил Иларион.

Также архиерей посоветовал всем поклонникам Сталина съездить на Бутовский полигон.

«(Туда. — Ред.) нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика», — подытожил Иларион.

Бутовский полигон находится в Подольском районе Московской области на земле бывшей старинной усадьбы Дрожжино. Этот полигон — один из крупнейших в Европе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий.

Документально известно, что только в период с августа 1937 года по октябрь 1938 года здесь было расстреляно около 21 тыс. человек в возрасте от 15 до 80 лет, в том числе священнослужители. По разным оценкам, общее число захоронений репрессированных в Бутово, достигает свыше 100 тыс.