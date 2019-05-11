Участника аниме-вечеринки задержали за «лекцию» с оружием в Москве

Сотрудники полиции задержали в Москве участника «консервативной аниме-вечеринки», которую устраивает так называемая незарегистрированная Либертарианская партия России.

Как сообщает РЕН ТВ, «за лекцию об оружии» задержали Владимира Осенина. Отмечается, что «молодой человек со сцены рассказывал о массовом расстреле людей и необходимости расширения прав на ношение огнестрельного оружия».

Очевидцы сняли выступление мужчины, который принес с собой для «развлечения» пистолет, ружье и винтовку. Сообщается, что в какой-то момент он начал размахивать оружием, после чего на место была вызвана полиция.

Семь человек ранее задержали после инцидента со стрельбой, который произошел в офисном здании в Москве во время вечеринки юристов одной из коммерческих компаний. На месте сотрудники полиции обнаружили охолощенный вариант автомата АК47М.