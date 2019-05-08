Два человека получили ранения в результате стрельбы в Новой Москве

Два человека пострадали в результате стрельбы в Новой Москве. Они госпитализированы. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«В 10:54 в службу «02» поступило сообщение о конфликте по адресу: Новая Москва, поселок Кокошкино, улица Спортивная», — рассказал собеседник телеканала «360».

По предварительной информации, конфликт на бытовой почве произошел между тремя мужчинами. Они не смогли уладить его мирно, и тогда один из них открыл огонь в сторону своих оппонентов. Предположительно, он стрелял из охотничьего оружия.

Нападавшего задержали. В настоящее время он находится в местном отделении полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

7 мая неизвестный в камуфляже и маске семь раз выстрелил в мужчину во дворе дома в подмосковной Балашихе. Пострадавший выжил, его госпитализировали.