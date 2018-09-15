Семь человек задержаны после стрельбы в центре Москвы

Семь человек задержаны и отправлены в отдел полиции после инцидента со стрельбой, который произошел в здании на Марксистской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

В офисном здании проходила вечеринка юристов одной из коммерческих столичных компаний. Как пишет РЕН ТВ, на месте инцидента сотрудники полиции обнаружили охолощенный вариант автомата АК47М.

Также отмечается, что все задержанные находятся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина находился на третьем этаже. Полицию вызвали очевидцы, услышавшие подозрительные хлопки.