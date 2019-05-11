Появилось видео салюта в честь 75-летия освобождения Севастополя

В московском парке Победы на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя.

Фейерверки запустили в рамках проекта, посвященного освобождению советских городов-героев, а также столиц европейских государств от фашистских войск. Видео мероприятия опубликовано телеканалом РЕН ТВ в пятницу, 10 мая.

В общей сложности в рамках проекта в 2019–2020 годах планируется провести 17 салютов. Запускать их будут также в честь освобождения Минска, Бреста, Таллина, Риги, Вильнюса, Кишинёва, Каунаса, Варшавы, Белграда, Бухареста, Будапешта, Вены, Братиславы, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.