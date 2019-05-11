Прямой эфир

Появилось видео салюта в честь 75-летия освобождения Севастополя

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском парке Победы на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя.

Фейерверки запустили в рамках проекта, посвященного освобождению советских городов-героев, а также столиц европейских государств от фашистских войск. Видео мероприятия опубликовано телеканалом РЕН ТВ в пятницу, 10 мая.

В общей сложности в рамках проекта в 2019–2020 годах планируется провести 17 салютов. Запускать их будут также в честь освобождения Минска, Бреста, Таллина, Риги, Вильнюса, Кишинёва, Каунаса, Варшавы, Белграда, Бухареста, Будапешта, Вены, Братиславы, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Празднование Дня Победы в Москве завершилось красочным салютом
Первый артиллерийский салют раздался во Владивостоке в честь Дня Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017