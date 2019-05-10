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Власти Турции оштрафовали Facebook на $270 тыс.

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) оштрафовало Facebook на 1,65 млн турецких лир (около $270 тыс.) из-за того, что в общий доступ попали конфиденциальные фотографии пользователей. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 10 мая.

«С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам», — говорится в сообщении KVKK.

По данным регулятора, от этого нарушения могли пострадать около 300 тыс. пользователей соцсети в Турции.

В ведомстве отметили, что направили представителям Facebook предупреждение, однако ответа от них не последовало.

Решением KVKK от 11 апреля соцсеть оштрафована на 1 млн турецких лир за непринятие мер, а также на 550 тыс. лир за отсутствие информирования о нарушениях со стороны Facebook, сообщил регулятор.

В конце апреля сообщалось, что Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) намерена оштрафовать Facebook на сумму до $5 млрд за нарушение конфиденциальности.

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