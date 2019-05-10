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Сооснователь Facebook назвал Цукерберга угрозой демократии

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Фото: facebook.com/ChrisHughes
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Один из создателей Facebook Крис Хьюз, занимающий ныне пост старшего советника в Институте Рузвельта, назвал социальную сеть монополистом и призвал разделить ее на части из-за угрозы демократии.

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Как говорится в колонке Хьюза в газете The New York Times, контроль Марка Цукерберга над Facebook, Instagram и WhatsApp обеспечивает ему колоссальное влияние, что вызывает тревогу.

По его словам, Цукерберг принадлежат около 60% голосующих акций, поэтому «он может по желанию покончить с конкурентом, скупив его, блокировав его или копируя его».

Также Хьюз упрекнул главу Facebook в том, что он самостоятельно меняет алгоритмы, «чтобы определять, что именно читают люди в своих новостных лентах и какие именно условия конфиденциальности они могут использовать».

«Правительство должно сделать две вещи: сломать монополию Facebook и регулировать деятельность компании с тем, чтобы она была в большей степени подотчетна американцам», — пишет он.

Кроме того, один из создателей Facebook считает, что Цукерберг «пожертвовал безопасностью и культурой общения, обменяв их на клики», передает «Газета.ру».

14 апреля сообщалось, что акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления. Предложение связано с обвинениями, которые привели к падению стоимости компании — в их числе распространение на базе Facebook ложной информации и вмешательство в выборы.

Позже прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Facebook по факту сбора и хранения социальной сетью данных электронной почты порядка 1,5 млн пользователей.

В марте 2018 года стало известно, что в ходе предвыборной кампании сотрудничавшая с Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Цукерберг в конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

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