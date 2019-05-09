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Восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В результате сильной грозы со шквалистым ветром из-за падения деревьев в Москве 9 мая пострадали не менее 8 человек. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

«В оперативные службы города поступило более 10 заявок на падения деревьев. Преимущественно в южной части города. Пострадали восемь человек, однако травмы у них не тяжелые. Медицинская помощь потребовалась лишь четверым», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о шестерых пострадавших. Дерево придавило двух человек в парке «Кузьминки». Один человек пострадал на Севастопольском проспекте, двое — на улице Маршала Чуйко и один — на Кубанской улице.

Вечером 9 мая в Москве началась сильная гроза со штормовым ветром, прошел ливень. В некоторых столичных парках пришлось выборочно проводить эвакуацию людей.

Однако циклон не повлиял на шествие акции «Бессмертный полк» в центре города.

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