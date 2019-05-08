Суд смягчил обвинение Мамаеву и Кокорину

Суд смягчил обвинение в хулиганстве футболистам «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Из него исключен признак совершения преступления по предварительному сговору.

Исключенный квалифицирующий признак грозил фигурантам более строгим наказанием, передает в среду, 8 мая, «РИА Новости». В настоящее время судья Елена Абрамова оглашает обвинительный приговор в отношении компании молодых людей.

Ранее в среду суд признал вину спортсменов. Виновными также признаны и другие фигуранты дела — товарищ спортсменов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл. Суд установил, что подсудимые нанесли потерпевшим легкий вред здоровью.

Кокорин, выступая с последним словом, принес извинения потерпевшим, семье и общественности. Во время своей речи футболист расплакался.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в заведении пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом до 25 сентября.