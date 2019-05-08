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Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».

Оглашение вердикта суда запланировано на 14:00 мск.

Прокурор запрашивал для спортсменов 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев лишения свободы соответственно. Всего в деле четыре фигуранта. Помимо самих спортсменов, это их товарищ Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместилась в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в заведении пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом до 25 сентября.

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