Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда. Такую точку зрения высказал известный адвокат Сергей Жорин, пишет «Советский спорт».

Жорин считает, что наказание, которое ожидает скандально известных спортсменов, будет меньше того, какое просит для них прокурор. Он подчеркнул, что Кокорина и Мамаева приговорят к сроку, который уже будет считаться отбытым к моменту вынесения приговора. Таким образом, их могут выпустить на свободу прямо из зала суда, передает НСН.

Директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предположил при этом, что известные футболисты получат реальные сроки, так как закон один для всех.

«Завтрашний суд, а точнее, приговор — прекрасный пример, что деньги не всегда приносят радость», — приводит мнение эксперта Regnum.

Пресненский суд Москвы вынесет приговор по делу Кокорина и Мамаева 8 мая в 14:00 мск, напоминает сайт kp.ru.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками конфликта в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».