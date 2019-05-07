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Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда. Такую точку зрения высказал известный адвокат Сергей Жорин, пишет «Советский спорт».

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Жорин считает, что наказание, которое ожидает скандально известных спортсменов, будет меньше того, какое просит для них прокурор. Он подчеркнул, что Кокорина и Мамаева приговорят к сроку, который уже будет считаться отбытым к моменту вынесения приговора. Таким образом, их могут выпустить на свободу прямо из зала суда, передает НСН.

Директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предположил при этом, что известные футболисты получат реальные сроки, так как закон один для всех.

«Завтрашний суд, а точнее, приговор — прекрасный пример, что деньги не всегда приносят радость», — приводит мнение эксперта Regnum.

Пресненский суд Москвы вынесет приговор по делу Кокорина и Мамаева 8 мая в 14:00 мск, напоминает сайт kp.ru.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками конфликта в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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