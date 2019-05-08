Суд признал Мамаева и Кокорина виновными

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Виновными также признаны и другие фигуранты дела — товарищ спортсменов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл. Суд установил, что подсудимые нанесли потерпевшим легкий вред здоровью.

6 мая прокурор в ходе заседания суда запросил для них реальные сроки. Братьев Кокориных он попросил приговорить к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

Кокорин, выступая с последним словом, принес извинения потерпевшим, семье и общественности. Во время своей речи футболист расплакался.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в заведении пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом до 25 сентября.