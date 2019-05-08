Прямой эфир
Сюжет:

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером для детей»
Министр спорта Павел Колобков — о скандальном деле футболистов, выборах президента РФС и политической карьере Шипулина

Виновными также признаны и другие фигуранты дела — товарищ спортсменов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл. Суд установил, что подсудимые нанесли потерпевшим легкий вред здоровью.

6 мая прокурор в ходе заседания суда запросил для них реальные сроки. Братьев Кокориных он попросил приговорить к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

Кокорин, выступая с последним словом, принес извинения потерпевшим, семье и общественности. Во время своей речи футболист расплакался.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в заведении пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом до 25 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд назначил дату вынесения приговора Мамаеву и Кокорину
Прокурор процитировал басню Крылова во время слушания дела Мамаева и Кокорина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017