Суд назначил дату вынесения приговора Мамаеву и Кокорину

Пресненский суд Москвы вынесет приговор футболистам «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая в 14:00. Об этом, как сообщает корреспондент «Известий», было объявлено во время заседания 6 мая.

Ранее в этот же день прокурор запросил для спортсменов реальные сроки: 1 год 6 месяцев лишения свободы для Кокорина и 1 год 5 месяцев для Мамаева. По мнению гособвинителя, их исправление возможно только при реальном заключении.

Друга футболистов Александра Протасовицкого призвали приговорить к 1 году 5 месяцам лишения свободы, а младшего брата Кокорина Кирилла — к 1 году 6 месяцам.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Протасовицкий 8 октября 2018 года приняли участие в двух конфликтах в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и избили его. Затем компания переместилась в кафе, где они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в «Кофемании» пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.