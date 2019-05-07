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В МГИМО отметили рост числа вернувшихся на родину российских студентов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российские студенты, получающие высшее политологическое образование в Великобритании и США, чаще возвращаются для продолжения обучения в Россию. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

По его словам, уже сейчас до 30% заявок на поступление в магистратуру вуза приходится на россиян, получивших степень бакалавра в Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах.

«В Великобритании при нынешней конъюнктуре отношений предполагать, что к ним по окончании института будет вал предложений о работе, вряд ли стоит. К тому же преподаватели там требуют в первую очередь придерживаться позиции Лондона, и кому-то за высказанный вслух взгляд России занижали оценки, кому-то прямо говорили, что это неприемлемо», — рассказал Сардарян.

Он добавил, что за прошедший год было подано около 40 заявок на перевод из зарубежных вузов в российский институт. Из них 12 были одобрены. Однако, согласно данным Institute of International Education, с 2014 года общее количество российских студентов, обучающихся по разным специальностям в США, менялось лишь незначительно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 7 мая.

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