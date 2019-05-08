Не нужен им берег британский: русские студенты едут учиться домой

Российские студенты, получающие высшее политологическое образование в Великобритании и США, медленно, но верно склоняются к возвращению в Россию. Здесь они продолжат обучение. Как рассказал «Известиям» декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, уже сейчас до 30% заявок на поступление в магистратуру вуза приходится на россиян, получивших степень бакалавра в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. Впрочем, говорить, что отток носит массовый характер не приходится: как свидетельствуют данные, представленные «Известиям» американским Institute of International Education, общее количество российских студентов, обучающихся по разным специальностям в США, с 2014 года не претерпевало каких-то резких колебаний.

Пора домой

Примерно год назад Россотрудничество совместно с факультетом управления и политики МГИМО затеяло необычный проект: российским студентам, получавшим образование в недружественных России странах, предложили вернуться на Родину и продолжить здесь обучение. Инициатива была выдвинута после отравления в Солсбери экс-сотрудника британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Очевидно, поэтому проект назвали на злобу дня — «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!».

Как пояснил «Известиям» декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, во многом идея была мотивирована отсутствием перспектив трудоустройства россиян, учащихся на территории туманного Альбиона на направлениях «госуправление», «политические науки» и «международные отношения».

— В Великобритании при нынешней конъюнктуре отношений предполагать, что к ним по окончании института будет вал предложений о работе, вряд ли стоит. К тому же преподаватели там требуют в первую очередь придерживаться позиции Лондона, и кому-то за высказанный вслух взгляд России занижали оценки, кому-то прямо говорили, что это неприемлемо, — сказал декан. — Сейчас у нас наблюдается огромный поток ребят, которые заканчивают за границей бакалавриат и подают к нам документы на магистратуру: 20–30% заявок поступило от россиян — бакалавров из британских и американских вузов.

Что касается изначальной идеи — не поступления в магистратуру, а именно перевода из вузов преимущественно Британии и США в российский институт, то и тут за год появились определенные успехи. За это время было подано около 40 заявок на перевод — в основном из этих стран и одна из Чехии, рассказал Генри Сардарян. Часть претендентов отказалась от учебы в МГИМО после первых лекций, сославшись на сложность учебного процесса, некоторым студентам, с детства учившимся в англоязычной среде, оказалось непросто обучаться определенным предметам на родном языке.

— В итоге мы одобрили к переводу 12 человек, учившихся ранее в основном в английских университетах из топовой десятки, в нескольких американских вузах и одного человека из Чехии, — сказал декан.

Там за туманами

Российские официальные органы не ведут статистики выезда россиян за границу в целях получения высшего образования, но по данным Института статистики ЮНЕСКО, сейчас в различных странах мира обучается порядка 60 тыс. молодых россиян. Охотнее всего русские едут в китайские вузы (их число год от года растет и достигает порядка 20 тыс.), в немецкие (свыше 11 тыс. человек), также популярные направления среди студентов из России — Чехия (5,3 тыс. человек) и Великобритания (около 4 тыс. человек).

Что касается США, то в прошлом учебном году (2017/18) в институтах и университетах по всей стране на различных специальностях получали образование 5518 российских студентов. При этом их количество принципиально не менялось с 2014 года. Такой вывод можно сделать на основе данных, представленных «Известиям» американским Институтом международного образования. В 2013/14 учебном году в США занимались 5138 россиян, и в последующие годы число русских студентов никогда не опускалось ниже 5400 человек.

Правда, статистика за нынешний учебный год, которая пока не обнародована, может эту тенденцию поменять. На фоне снижения численности дипперсонала США в России и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге в прошлом году многие эксперты прогнозировали, что количество выданных американских виз россиянам, в том числе студентам, уменьшится.

При этом, как заметили «Известиям» в Институте международного образования, доля россиян в общем числе иностранных учащихся (а таких в США ежегодно набирается свыше миллиона) крайне мала — всего 0,5%. Для сравнения, доля граждан КНР, обучающихся в США, в общей массе иностранцев составляет более 33%, или 363 тыс. человек.

Неудивительно, что на этом фоне американское образовательное сообщество куда более склонно не к антироссийским, а к антикитайским фобиям. И если среди русских студентов главные сложности испытывают обучающиеся политологическим и политическим дисциплинам, то среди студентов из КНР основные препоны появились на пути студентов, занимающихся робототехникой, авиацией, машиностроением и высокотехнологичным производством. Как написала на днях авторитетная газета South China Morning Post, на фоне участившихся обвинений Пекина в шпионаже со стороны Вашингтона с прошлого лета студенты-китайцы стали испытывать массовые сложности с продлением американских студенческих виз.

Что касается России, то, по данным статистического института ЮНЕСКО за 2017 год, в университетах нашей страны обучались 313 тыс. иностранных граждан. При этом большинство из них из СНГ, стран Азии и избранных стран Латинской Америки. И хотя европейцы и американцы в России тоже учатся, их численность в статистике не значится.