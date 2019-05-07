СК опроверг сообщения о клинической смерти Шестуна

Представитель Следственного комитета России Роман Видюков опроверг информацию о клинической смерти бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом 7 мая пишет агентство «РИА Новости».

«В своих письмах Шестун дал указание распространить в подконтрольных СМИ информацию, порочащую честь правоохранительных и следственных органов и судебной системы», — рассказал Видюков.

По его словам, в меддокументах Шестуна указано лишь, что «ему был нанесен нашатырь на виски и проведена разъяснительная беседа о необходимости приема пищи».

Представитель СК отметил, что распространяя ложную информацию, бывший глава Серпуховского района пытается оказать давление на следствие и суд.

Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год чиновник передал в собственность ООО «Центр» четыре земельных участка в районе, не имея на это законных оснований. Ущерб бюджету составил около 63 млн рублей. Против него возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Сам Шестун свою вину не признает.

В ходе расследования сотрудники Генпрокуратуры обнаружили у экс-чиновника автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе Подмосковья. Из них 565 объектов являются участками, которые оформлены на подконтрольные бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Кроме того, 5 февраля экс-чиновнику предъявили обвинения во взяточничестве на сумму 9,9 млн рублей за покровительство автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта.

Позже, 28 февраля, у Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей. Среди обнаруженного: 92 участка, четыре здания, пять квадроциклов, несколько снегоходов, два трактора, погрузчик, катер. Известно, что имущество зарегистрировано на физических и юридических лиц, не фигурирующих в деле.

17 апреля Шестун был экстренно доставлен в гражданскую больницу. Экс-чиновнику стало плохо во время допроса в московском СИЗО «Матросская Тишина». Его жена рассказала, что предупреждала Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) о возможных последствиях его голодовки, которую Шестун впервые объявил в конце июля 2018 года. Позже она заявила, что у него произошла остановка сердца.