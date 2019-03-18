Почти 500 приходов УПЦ перешли в «новую церковь» на Украине

Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила 18 марта, что почти 500 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в так называемую автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сегодня уже почти 500 парафий (приходов. — Ред.) перешли в украинскую православную церковь, и эта динамика только увеличивается», — уточнила Луценко.

При этом 21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) рассказал, что только 36 из 12 тыс. общин Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в ПЦУ.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко), считающийся ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (в миру Михаил Денисенко). Последнего РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием религиозную организацию.

28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Согласно документу, решение об этом община принимает путем голосования верующих. При этом созвать собрание для голосования может любой представитель прихода.

В Русской православной церкви (РПЦ) документ, подписанный членами синода Константинопольского патриархата, назвали результатом «неуемных политических и личных амбиций», не имеющим канонической силы. «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.