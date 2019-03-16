Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ

Сторонники так называемой автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) утром 16 марта заблокировали верующих в Спасо-Преображенском храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Лука-Мелешковская, сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

Накануне вечером радикально настроенные приверженцы автокефалии залили смолой замки на двери церкви.

«Верующие села, опасаясь срыва богослужения, срезали замки и, попав внутрь, провели там всю ночь. Наутро агрессивно настроенные активисты закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход с целью помешать осуществлению богослужения», — рассказали в епархии.

В итоге храм удалось отстоять и в нем была проведена служба, сообщается на сайте УПЦ.

15 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос протоиерея Ровненской епархии УПЦ Виктора Земляного в рамках дела о распространении религиозной литературы.

20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, которым обязывает нынешнюю каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко), считающийся ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (в миру Михаил Денисенко). Последнего РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием религиозную организацию.

28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Согласно документу, решение об этом община принимает путем голосования верующих. При этом созвать собрание для голосования может любой представитель прихода.

Как заявил 21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря), из 12 тыс. их общин только 36 перешли в ПЦУ.

В Русской православной церкви (РПЦ) документ, подписанный членами синода Константинопольского патриархата, назвали результатом «неуемных политических и личных амбиций», не имеющим канонической силы. «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.