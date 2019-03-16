Прямой эфир

Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ

0
Фото: eparhia.vinnica.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторонники так называемой автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) утром 16 марта заблокировали верующих в Спасо-Преображенском храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Лука-Мелешковская, сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

Накануне вечером радикально настроенные приверженцы автокефалии залили смолой замки на двери церкви.

«Верующие села, опасаясь срыва богослужения, срезали замки и, попав внутрь, провели там всю ночь. Наутро агрессивно настроенные активисты закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход с целью помешать осуществлению богослужения», — рассказали в епархии.

В итоге храм удалось отстоять и в нем была проведена служба, сообщается на сайте УПЦ.

Прикрыли храм: зачем на Украине легализовали захваты церквей
Порошенко личным примером вдохновил радикалов

15 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос протоиерея Ровненской епархии УПЦ Виктора Земляного в рамках дела о распространении религиозной литературы.

20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, которым обязывает нынешнюю каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко), считающийся ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (в миру Михаил Денисенко). Последнего РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием религиозную организацию.

28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Согласно документу, решение об этом община принимает путем голосования верующих. При этом созвать собрание для голосования может любой представитель прихода.

Как заявил 21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря), из 12 тыс. их общин только 36 перешли в ПЦУ.

В Русской православной церкви (РПЦ) документ, подписанный членами синода Константинопольского патриархата, назвали результатом «неуемных политических и личных амбиций», не имеющим канонической силы. «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кличко вспомнил о русских корнях и встал на защиту УПЦ
Албанская православная церковь не признала ПЦУ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017