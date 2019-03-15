СБУ вызвала на допрос протоиерея УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос протоиерея Ровненской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Виктора Земляного в рамках дела о распространении религиозной литературы. Об этом он лично сообщил в видеообращении.

По словам священнослужителя, возглавляющего отдел епархии по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов, речь идет о литературе церковной тематики, в частности, о той, где рассказывается об угрозах и последствиях церковного разделения. Протоиерей уверен, что власти хотят заставить его замолчать, так как им не нравится активная позиция представителя УПЦ по отстаиванию прав и свобод верующих Ровненской области.

«Тут написано, что (вызван. — Ред.) как свидетель, но я знаю точно, что дело возбуждено против меня. Мне еще угрожали, что возбудят (дела. —Ред.) против ряда наших священнослужителей, если мы будем сопротивляться и в дальнейшем защищать свои права», — цитирует Земляного ТАСС.

Священослужитель добавил, что если ситуация с преследованиями со стороны СБУ не разрешится, то он обратиться в европейские инстанции, в частности суды, с иском о дискриминации прав представителей церкви.

20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, которым обязывает нынешнюю каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко), считающийся ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (в миру Михаил Денисенко). Последнего РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием Украинскую

28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Согласно документу, решение об этом община принимает путем голосования верующих. При этом созвать собрание для голосования может любой представитель прихода.

Как заявил 21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря), из 12 тыс. их общин только 36 перешли в ПЦУ.

В Русской православной церкви (РПЦ) документ, подписанный членами синода Константинопольского патриархата, назвали результатом «неуемных политических и личных амбиций», не имеющим канонической силы. «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.