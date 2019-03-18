В Киевской области радикалы попытались захватить храм УПЦ

Радикалы напали на Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Погребы Киевской области.

Как пишет ТАСС, после службы в помещение храма зашли неизвестные люди и заявили, что он переходит под управление Православной церкви Украины (ПЦУ).

Священник рассказал, что спустя некоторое время к храму прибыла полиция, которая вывела всех из здания. Сейчас конфликт решается, однако как долго это продлится, неизвестно.

Накануне сторонники так называемой автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали верующих в Спасо-Преображенском храме канонической УПЦ в селе Лука-Мелешковская. В итоге культовое сооружение удалось отстоять и провести службу.

20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко). Он считается ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (Михаил Денисенко), которого РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием религиозную организацию.

В Русской православной церкви документ назвали результатом «неуемных политических и личных амбиций», не имеющим канонической силы. «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.