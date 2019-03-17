Прямой эфир

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

0
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач московской клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого полгода назад проходила лечение певица Юлия Началова, назвал ее смерть случайностью и опроверг информацию о том, что артистка страдала от диабета, волчанки или наркозависимости. Об этом он заявил в воскресенье, 17 марта, в беседе с сайтом kp.ru

Птица певчая: умерла Юлия Началова
Она умела точно уловить настроение своей аудитории

«Нет, у нее не было ни диабета, ни волчанки. Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме, если только за эти полгода не произошло чего-то из ряда вон выходящего и болезнь неожиданно возникла… Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек. Но руки вы ее видели, она их и не скрывала», — сказал он, добавив, что «Юлю убила случайность».

По словам Шурова, артистка натерла ногу, после чего в рану попала инфекция, поспособствовавшая развитию гангрены. «До последнего мы не думали, что всё так кончится», — добавил врач.

Ранее 17 марта представитель Началовой Анна Исаева сообщила, что артистку похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвала подагра.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность певице принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Началова снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Также она принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Началова стала третьим умершим участником четвертого сезона «Последнего героя»
Друг Юлии Началовой рассказал о последних днях жизни певицы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017