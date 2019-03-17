Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Врач московской клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого полгода назад проходила лечение певица Юлия Началова, назвал ее смерть случайностью и опроверг информацию о том, что артистка страдала от диабета, волчанки или наркозависимости. Об этом он заявил в воскресенье, 17 марта, в беседе с сайтом kp.ru

«Нет, у нее не было ни диабета, ни волчанки. Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме, если только за эти полгода не произошло чего-то из ряда вон выходящего и болезнь неожиданно возникла… Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек. Но руки вы ее видели, она их и не скрывала», — сказал он, добавив, что «Юлю убила случайность».

По словам Шурова, артистка натерла ногу, после чего в рану попала инфекция, поспособствовавшая развитию гангрены. «До последнего мы не думали, что всё так кончится», — добавил врач.

Ранее 17 марта представитель Началовой Анна Исаева сообщила, что артистку похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвала подагра.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность певице принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Началова снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Также она принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.