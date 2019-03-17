Началова стала третьим умершим участником четвертого сезона «Последнего героя»

Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником четвертого сезона телевизионного реалити-шоу «Последний герой». До этого скончались ее коллеги по проекту рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) и певица Жанна Фриске.

«По странному стечению обстоятельств Юля продолжила печальную статистику телешоу, пополнив ряды умерших участников «Последнего героя», — обратили внимание на произошедшее журналисты сайта kp.ru.

Юлия Началова участвовала в четвертом сезоне шоу «Последний герой» в 2003 году, однако добровольно ушла с него в самом начале. По словам журналистов, певица плакала два дня подряд, всеми средствами показывая, что жизнь на острове оказалась для нее слишком суровой.

Децл, скончавшийся утром 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет, также ушел из шоу по своему желанию, сказав, что другим эта игра важнее. Жанна Фриске также участвовала в том злополучном сезоне. Она умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Певице было 40 лет.

Кроме того, среди участников других сезонов «Последнего героя» в живых уже нет Сергея Бодрова – младшего, Веры Глаголевой, Криса Кельми и Сергея Супонева.

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвали подагра и диабет. Певице было всего 38 лет.