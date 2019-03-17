Друг Юлии Началовой рассказал о последних днях жизни певицы

Близкий друг певицы Юлии Началовой артист Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы, скончавшейся 16 марта в одной из столичных больниц. По его словам, всё началось еще 8 марта.

«У меня был концерт. Она (Юлия Началова. — Ред.) позвонила моей супруге Кате, которая, так получилось, еще и мой директор по совместительству, а ее мама работает в больнице. И Юля обратилась к нам за помощью», — рассказал он журналистам mk.ru.

Он отметил, что певицу отправили в больницу, но там не оказалось нужной специализации в хирургическом отделении и ее перенаправили в другое лечебное учреждение. По словам Панайотова, в последний раз они разговаривали 11 марта.

«Мы с ней пообщались с утра, она уже тяжело говорила, но была полна оптимизма, шутила, я настраивал ее на лучшее», — сказал он.

Далее Началову ввели в состояние искусственной комы, и в себя она больше не приходила. Панайотов рассказал, что они очень давно дружили и часто общались, поэтому все ее жизненные трагедии разворачивались на его глазах.

«Сколько я ее помню, она всегда находилась в каком-то пограничном состоянии, всегда какая-то напасть — то одна история, то другая, она всегда лечилась», — рассказал певец.

По его словам, Началова была настоящей оптимисткой, никогда не ныла и всегда искала способы решить проблемы со здоровьем.

«Что бы ни случилось, ни происходило в жизни, а всё происходило не очень, она всегда держалась и держала марку, всегда улыбалась и всегда была настроена на победу, до последнего. Это просто парадокс», — добавил он.

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвали подагра и диабет. Певице было всего 38 лет.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).

Также Началова принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.