Отец назвал причину смерти Юлии Началовой

Композитор Виктор Началов, отец артистки Юлии Началовой, рассказал, что причиной ее смерти стала остановка сердца после заражения крови. Об этом 16 марта сообщает ТАСС.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал он.

О смерти Началовой стало известно ранее 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.

Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.

Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.

16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).

Также Началова принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.