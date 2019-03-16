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Отец назвал причину смерти Юлии Началовой

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Композитор Виктор Началов, отец артистки Юлии Началовой, рассказал, что причиной ее смерти стала остановка сердца после заражения крови. Об этом 16 марта сообщает ТАСС.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал он.

О смерти Началовой стало известно ранее 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.

Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.

Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.

16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).

Также Началова принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.

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умерла Юлия Началова
Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет.

Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой

Фото: instagram.com/julianachalova
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умерла Юлия Началова
В 1995 году вышел первый студийный альбом начинающей певицы — «Ах, школа, школа». В том же году Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple – 95», победив при этом Кристину Агилеру
Фото: ТАСС/Николай Малышев
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умерла Юлия Началова
Параллельно с музыкальной карьерой Юлия развивалась как телеведущая — длительное время работала с Николаем Басковым в телешоу «Субботний вечер». Также являлась ведущей телеканала «Звезда» и телепроекта «Два голоса». На фото: Юлия Началова на съемках «Голубого огонька»
Фото: ТАСС/пресс-служба РТР
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умерла Юлия Началова
Юлия также снялась в нескольких фильмах: «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007)
Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
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умерла Юлия Началова
Всего Юлия выпустила восемь альбомов. Часть песен из дискографии певицы написал ее отец — композитор Виктор Началов
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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умерла Юлия Началова
Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
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умерла Юлия Началова
Юлия Началова во время выступления на финале конкурса красоты «Мисс BaByliss – 2018»
Фото: ТАСС/Сергей Петров
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Юлия была замужем несколько раз. Первым ее супругом был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Вторым — футболист Евгений Алдонин. В браке с Евгением Юлия родила дочку Веру. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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