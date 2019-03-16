Подольская отреагировала на смерть Началовой

Российская певица Наталья Подольская выразила свои соболезнования родственникам артистки Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в Москве.

«Столько испытаний на ее долю выпало. Доченька Верушка, родители миленькие! Держитесь! Я не знаю, как в такой ситуации помочь! Просто сердце рыдает и не способно это понять... Мы все соболезнуем и очень сострадаем. Завтра пойду в церковь с самого утра и поставлю за новопреставленную Иулию», — написала она в своем Instagram.

Ранее соболезнования в связи со смертью своей подруги Юлии Началовой выразила актриса Эвелина Бледанс.

О смерти Началовой стало известно ранее 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.

Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.

Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.

16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).

Также Началова принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.