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Семья Юлии Началовой не подтвердила отек мозга у певицы

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Мать Юлии Началовой не знает, ухудшилось ли состояние артистки и есть ли у нее отек мозга. Об этом сообщила PR-менеджер певицы Анна Исаева, которая поддерживает связь с ее родными.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что состояние Началовой резко ухудшилось и теперь оценивается как крайне тяжелое. Кроме того, у находящейся в коме артистки якобы начался отек мозга.

Как сообщил телеканал «360», PR-менеджер певицы поговорила с ее матерью и заявила, что родным ничего подобного неизвестно. Информацию об отеке мозга также не подтвердила и ее концертный директор Оксана Мостовлюк.

11 марта стало известно, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы.

14 марта Исаева сообщила, что состояние артистки немного улучшилось, пока она остается в реанимации. По ее словам, организм певицы понемногу восстанавливается. Лечащий врач Началовой сообщил, что последние несколько лет певица проходит медицинские обследования из-за подагры и сахарного диабета.

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