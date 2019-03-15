Менеджер опровергла слухи о резком ухудшении состояния Началовой

Сообщения СМИ о резком ухудшении состояния певицы Юлии Началовой не соответствуют действительности, заявила концертный директор артистки Оксана Мостовлюк.

В беседе с РЕН ТВ Мостовлюк не подтвердила информацию о том, что у певицы якобы диагностировали ряд ухудшений, в том числе отек мозга.

«Последняя информация, которая была от врачей, что ее состояние улучшилось. А то, что сейчас происходит в прессе, — у нас нет такой информации», — добавила она.

11 марта стало известно, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы.

14 марта PR-агент Началовой Анна Исаева сообщила, что состояние артистки немного улучшилось, но пока она остается в реанимации. По ее словам, организм певицы понемногу восстанавливается. Лечащий врач Началовой сообщил, что последние несколько лет певица проходит медицинские обследования из-за подагры и сахарного диабета.