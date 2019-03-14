Врач Началовой рассказал о ее болезнях

Несмотря на плохое состояние здоровья, Юлия Началова не отказывалась от концертной деятельности, которую абсолютно здоровый человек не всегда выдержит, рассказал врач Василий Шуров, лечивший артистку полгода назад.

В интервью газете «Московский комсомолец» он сообщил, что тогда певица чувствовала себя удовлетворительно, она следила за собой, контролировала все заболевания и старалась подобрать оптимальное лечение. Именно за этим артистка и обратилась к Шурову.

«Меня смущала ее частая концертная деятельность. Не каждый здоровый выдержит такой ритм. Допускаю, что у нее могло наступить весеннее истощение <…> Мы буквально выкраивали время из плотного концертного графика, чтобы госпитализировать ее на две недели для нормального обследования», — приводит его слова издание.

В тоже время врач усомнился в том, что столь тяжелое состояние, в котором сейчас находится певица, могли спровоцировать ее основные заболевания — подагра и сахарный диабет. Последний, как рассказал Шуров, не столь опасен, так как у артистки был не инсулинозависимый тип. Подагра также не является смертельным заболеванием в современном мире, но именно она вызывала у Началовой «страшные боли» в суставах, добавил врач.

11 марта появилась информация, что артистка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой и дать ему отдохнуть.

14 марта пиар-директор исполнительницы Анна Исаева сообщила, что состояние артистки немного улучшилось, пока она остается в реанимации. По ее словам, организм певицы понемногу восстанавливается.