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Певица Юлия Началова перенесла операцию

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российской певице Юлии Началовой проведена операция, она все еще находится в коме. По предварительным данным, хирургическое вмешательство было проведено на ноге — именно стертая ступня стала причиной ее обращения в клинику.

Об этом в субботу, 16 марта, сообщает Star Hit со ссылкой на анонимные источники. По данным журналистов, после операции у Началовой открылось кровотечение, а сейчас из-за возможного начала гангрены ей может грозить ампутация.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают», — рассказали журналистам врачи.

Они отметили, что пока никаких других медицинских вмешательств не планируется из-за существующего риска возникновения осложнений — отека легких. Родители певицы и ее представитель пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья артистки.

11 марта появилась информация о том, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой и дать ему отдохнуть.

14 марта пиар-директор исполнительницы Анна Исаева сообщила, что состояние артистки немного улучшилось, пока она остается в реанимации. По ее словам, организм певицы понемногу восстанавливается.

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