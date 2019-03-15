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Представитель Началовой рассказал о состоянии здоровья певицы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Состояние здоровья Юлии Началовой стабильное, ухудшения нет, сообщила представитель певицы Анна Исаева в пятницу, 15 марта.

Она опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что артистка при смерти. «Мы продолжаем бороться. Юля действительно сильная девочка, и я верю, что она выдержит всё это и победит», — приводит ее слова ТАСС.

Накануне Исаева рассказала, что в стабильно тяжелом состоянии Началовой наметились улучшения.

11 марта появилась информация, что артистка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой и дать ему отдохнуть.

14 марта пиар-директор исполнительницы Анна Исаева сообщила, что состояние артистки немного улучшилось, пока она остается в реанимации. По ее словам, организм певицы понемногу восстанавливается.

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