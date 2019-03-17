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Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти

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Фото: «Россия 1»
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Подопечный российской певицы Юлии Началовой на музыкально-пародийном шоу «Один в один» Павел Крюков стал победителем народного сезона передачи. Финальный выпуск вышел на экраны в день смерти артистки, сообщает «Россия 1».

Коллеги по сцене скорбят по ушедшей из жизни Юлии Началовой

Победу Крюкову принесла пародия на певца Григория Лепса. Сама Началова выступила дуэтом с Ираклием Пирцхалавой, они примерили на себя образы Анжелики Варум и Леонида Агутина.

Юлия Началова начала участвовать в съемках шоу еще в 2014 году. После завершения нескольких сезонов она стала звездным наставникoм.

Российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвали подагра и диабет. Певице было всего 38 лет.

В социальных сетях коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким артистки, а также рассказывают о том, какой талантливой исполнительницей и светлым человеком она была.

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