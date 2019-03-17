Коллеги по сцене скорбят по ушедшей из жизни Юлии Началовой

Российские артисты скорбят по ушедшей из жизни певице Юлии Началовой.

В социальных сетях коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким артистки, а также рассказывают о том, какой талантливой исполнительницей и светлым человеком была Началова.

Народный артист России Олег Газманов на странице в Instagram написал, что никак не может поверить в смерть певицы. Он отметил, что она ушла очень рано.

«Хочется, как в моей песне, чтобы каждой минуте вслед никогда не говорить это страшное слово «прощай», — написал исполнитель.

Певец Сергей Пенкин поделился, что был свидетелем начала проблем со здоровьем у артистки, которая однажды пожаловалась ему на сильную боль в ногах. Кроме того, он рассказал, что они виделись с Началовой буквально недавно, тогда Юлия подарила артисту корзину цветов, которые до сих пор стоят в квартире Пенкина.

Максим Галкин и Алла Пугачева также прокомментировали трагическое известие. Галкин отметил, что вся его семья до последнего верила в выздоровление Началовой, а Пугачева написала, что артистка останется бессмертной, пока ее помнят и любят, и назвала бесконечно талантливой.

В благоприятный исход болезни артистки верил и певец Дима Билан, который на своей странице в Instagram написал, что ему безумно жаль.

Певец Митя Фомин также прокомментировал смерть Юлии Началовой. Исполнитель отметил, что его ошарашила эта новость. По словам музыканта, Началова могла спеть «еще немало красивых громких песен».

Шура, Лолита Милявская и Стас Пьеха также оставили посты в память о Юлии Началовой, многие артисты вспоминали ее не только как замечательную певицу, но и как светлого и доброго человека, пишет РЕН ТВ.

Николай Басков вспомнил, сколько лет работал бок о бок с Началовой, и пожалел, что больше не сможет услышать ее волшебный голос и заразительный смех, а певица Анна Седокова выразила уверенность, что песни Началовой будут помнить еще очень долго.

Российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвали подагра и диабет. Певице было всего 38 лет.