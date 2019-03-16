Лазарев назвал Началову «русской Мэрайей Кэри»

Российский певец Сергей Лазарев признался, что всегда называл Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри» за необычный голос.

Он отметил в Instagram, что у Началовой, «одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы (мелодические фигуры, украшающие мелодию), такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные».

По мнению Лазарева, артистка недополучила должного внимания слушателя, так как «подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики».

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Отмечалось, что после операции на ноге у артистки открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

Информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Композитор Виктор Началов, отец артистки, рассказал, что причиной ее смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Началова начала выступать на сцене в пять лет. На счету артистки восемь музыкальных альбомов. Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).