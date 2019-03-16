Прямой эфир

Лазарев назвал Началову «русской Мэрайей Кэри»

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский певец Сергей Лазарев признался, что всегда называл Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри» за необычный голос.

Птица певчая: умерла Юлия Началова
Она умела точно уловить настроение своей аудитории

Он отметил в Instagram, что у Началовой, «одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы (мелодические фигуры, украшающие мелодию), такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные».

По мнению Лазарева, артистка недополучила должного внимания слушателя, так как «подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики».

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Отмечалось, что после операции на ноге у артистки открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

Информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Композитор Виктор Началов, отец артистки, рассказал, что причиной ее смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Началова начала выступать на сцене в пять лет. На счету артистки восемь музыкальных альбомов. Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подольская отреагировала на смерть Началовой
Бледанс выразила соболезнования в связи со смертью Началовой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017