Птица певчая: умерла Юлия Началова

Она не играла «суперзвезду», не наводняла социальные сети бессмысленными постами и не была героиней «хайпа» — она просто щедро дарила свой необыкновенный талант тысячам поклонников. Сегодня, 16 марта, Юлии Началовой не стало. «Известия» отдают дань памяти одной из самых неординарных артисток своего поколения.

UliaNachalova1 Юлия Началова получила Гран-при Первого всемирного фестиваля русскоязычных исполнителей в 14 лет Фото: ТАСС/Николай Малышев

Юлия обладала огромным и редким — но негромким, каким-то уютным талантом. Нельзя сказать, что ее песни слушали миллионы — но Началова явно и не ставила такой задачи. Она родилась в семье профессиональных музыкантов; отец (и автор многих самых известных ее песен) занимался с маленькой Юлей вокалом с двух лет. Интеллигентная, рассчитанная на думающую публику поп-музыка — вообще довольно большая редкость; совсем уж экзотикой такие песни казались в 1990-е, когда Началова впервые появилась на сцене. Петь — и делать это достаточно профессионально — она начала в самом юном возрасте; уже в 13 выпустив дебютный альбом, без особых изысков названный «Ах, школа, школа!». Пластинка стала своего рода сенсацией — на фоне царивших в эфире «поющих трусов» и блатных романтиков улыбчивая девочка с чистым звонким сопрано и добрыми песнями, с запоминающимися мелодиями и совершенно «западными» профессиональными аранжировками была настоящим глотком свежего воздуха для ценителей качественной эстрады.

За свою короткую жизнь Началова успела выпустить всего семь альбомов — но каждый из них был заметным событием. Последние годы она работала с таким мэтром, как американский композитор и продюсер Уолтер Афанасьефф, автор всемирно знаменитых хитов Мэрайи Кэри. Диск «Дикая бабочка» был записан при участии Лос-Анджелесского симфонического оркестра и легендарного саксофониста Кенни Джи — часть песен написал Афанасьефф, часть — сама Юлия; и стоит заметить, что ее композиции ничуть не проигрывали сочинениям заокеанского маэстро. Надо заметить, что западные слушатели тоже благосклонно относились к ее работам. В 1995 году Началова завоевала гран-при международного вокального конкурса Big Apple, в дальнейшем неоднократно выступала на одной фестивальной сцене с такими звездами, как Дайана Росс, Кристина Агилера, Шерил Кроу.

UliaNachalova3 Юлия Началова выступает на концерте в честь празднования Дня города Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Да, ее клипы не собирали миллионы просмотров на YouTube — но она и работала на другую аудиторию, привыкшую к живым концертам, живому общению с исполнителем. И эта публика всегда благодарно принимала выступления Началовой — аншлаг на ее концертах был гарантирован практически всегда. Но если Началову-певицу знали и ценили тысячи, то Началова-телеведущая и актриса была известна миллионам — ее карьера на ТВ была не менее замечательна, чем музыкальная. Еще в начале 1990-х юная Юлия стала звездой как ведущая популярной детской программы «Там-Там новости». Потом были и участие в «Последнем герое», музыкальных шоу «Один в один» и «Два голоса», а в программе «Наш выход» она выступила уже в качестве наставника конкурсантов. Успех сопутствовал ей и в качестве актрисы — ее Констанция в телевизионных «Трех мушкетерах» 2005 года обаяла не только россиян, но и жителей сопредельных государств, где транслировалась новогодняя картина.

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Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет. Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой Фото: instagram.com/julianachalova TASS_17903066 В 1995 году вышел первый студийный альбом начинающей певицы — «Ах, школа, школа». В том же году Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple – 95», победив при этом Кристину Агилеру Фото: ТАСС/Николай Малышев TASS_139780 Параллельно с музыкальной карьерой Юлия развивалась как телеведущая — длительное время работала с Николаем Басковым в телешоу «Субботний вечер». Также являлась ведущей телеканала «Звезда» и телепроекта «Два голоса». На фото: Юлия Началова на съемках «Голубого огонька» Фото: ТАСС/пресс-служба РТР 20160822_gaf_rs67_047 Юлия также снялась в нескольких фильмах: «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007) Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova RIAN_327425 Всего Юлия выпустила восемь альбомов. Часть песен из дискографии певицы написал ее отец — композитор Виктор Началов Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова RIAN_113236 Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников TASS_30213178 Юлия Началова во время выступления на финале конкурса красоты «Мисс BaByliss – 2018» Фото: ТАСС/Сергей Петров 20150419_gaf_rl12_001 Юлия была замужем несколько раз. Первым ее супругом был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Вторым — футболист Евгений Алдонин. В браке с Евгением Юлия родила дочку Веру. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov

Всегда улыбающаяся, обаятельная, эффектная красавица — такой знали ее телезрители страны. Мало кто догадывался, что Началову преследуют тяжелые проблемы со здоровьем — как настоящая звезда, она не жаловалась и не давала поводов для сплетен «желтой прессы» на эту тему. О том, что всеобщая любимица, вечная героиня светской хроники борется за жизнь, стало известно лишь в самом конце ее короткой, но яркой жизни. Она боролась до конца: еще утром 16 марта сообщали, что состояние артистки, хотя и тяжелое, всё же дает шанс надеяться. Увы, надежда оказалась призрачной. Вечером Юлии не стало.

UliaNachalova2 Юлия Началова с дочерью Верой Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ей, наверно, не очень везло с мужчинами. Все ее спутники жизни, и официальные, и гражданские, возможно, просто терялись в тени ее таланта — и не все были готовы смириться с этим. Она любила быстрые машины, путешествия в экзотические страны, обожала животных и спорт — увлекалась плаванием и дайвингом. Но главным в ее жизни — после, пожалуй, только дочери — была всё же музыка. «Петь от души и не мимо тональности», — так говорила она журналистам о своем главном творческом принципе. И неукоснительно следовала ему всю жизнь — всегда попадая в тональность не только в строго музыкальном смысле термина, но тонко чувствуя и сопереживая своей аудитории. Увы, жизнь ее оказалась слишком, слишком короткой — 31 января Юлия отпраздновала 38-й день рождения.