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Птица певчая: умерла Юлия Началова

Она умела точно уловить настроение своей аудитории
Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
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Птица певчая: умерла Юлия Началова
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2019-03-16 22:04:47
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Она не играла «суперзвезду», не наводняла социальные сети бессмысленными постами и не была героиней «хайпа» — она просто щедро дарила свой необыкновенный талант тысячам поклонников. Сегодня, 16 марта, Юлии Началовой не стало. «Известия» отдают дань памяти одной из самых неординарных артисток своего поколения.

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Юлия Началова в 1995

Юлия Началова получила Гран-при Первого всемирного фестиваля русскоязычных исполнителей в 14 лет

Фото: ТАСС/Николай Малышев
Отец назвал причину смерти Юлии Началовой

Юлия обладала огромным и редким — но негромким, каким-то уютным талантом. Нельзя сказать, что ее песни слушали миллионы — но Началова явно и не ставила такой задачи. Она родилась в семье профессиональных музыкантов; отец (и автор многих самых известных ее песен) занимался с маленькой Юлей вокалом с двух лет. Интеллигентная, рассчитанная на думающую публику поп-музыка — вообще довольно большая редкость; совсем уж экзотикой такие песни казались в 1990-е, когда Началова впервые появилась на сцене. Петь — и делать это достаточно профессионально — она начала в самом юном возрасте; уже в 13 выпустив дебютный альбом, без особых изысков названный «Ах, школа, школа!». Пластинка стала своего рода сенсацией — на фоне царивших в эфире «поющих трусов» и блатных романтиков улыбчивая девочка с чистым звонким сопрано и добрыми песнями, с запоминающимися мелодиями и совершенно «западными» профессиональными аранжировками была настоящим глотком свежего воздуха для ценителей качественной эстрады.

Лазарев назвал Началову «русской Мэрайей Кэри»

За свою короткую жизнь Началова успела выпустить всего семь альбомов — но каждый из них был заметным событием. Последние годы она работала с таким мэтром, как американский композитор и продюсер Уолтер Афанасьефф, автор всемирно знаменитых хитов Мэрайи Кэри. Диск «Дикая бабочка» был записан при участии Лос-Анджелесского симфонического оркестра и легендарного саксофониста Кенни Джи — часть песен написал Афанасьефф, часть — сама Юлия; и стоит заметить, что ее композиции ничуть не проигрывали сочинениям заокеанского маэстро. Надо заметить, что западные слушатели тоже благосклонно относились к ее работам. В 1995 году Началова завоевала гран-при международного вокального конкурса Big Apple, в дальнейшем неоднократно выступала на одной фестивальной сцене с такими звездами, как Дайана Росс, Кристина Агилера, Шерил Кроу.

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Юлия Началова выступает на концерте в честь празднования Дня города

Юлия Началова выступает на концерте в честь празднования Дня города

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Стали известны подробности проведенной Юлии Началовой операции

Да, ее клипы не собирали миллионы просмотров на YouTube — но она и работала на другую аудиторию, привыкшую к живым концертам, живому общению с исполнителем. И эта публика всегда благодарно принимала выступления Началовой — аншлаг на ее концертах был гарантирован практически всегда. Но если Началову-певицу знали и ценили тысячи, то Началова-телеведущая и актриса была известна миллионам — ее карьера на ТВ была не менее замечательна, чем музыкальная. Еще в начале 1990-х юная Юлия стала звездой как ведущая популярной детской программы «Там-Там новости». Потом были и участие в «Последнем герое», музыкальных шоу «Один в один» и «Два голоса», а в программе «Наш выход» она выступила уже в качестве наставника конкурсантов. Успех сопутствовал ей и в качестве актрисы — ее Констанция в телевизионных «Трех мушкетерах» 2005 года обаяла не только россиян, но и жителей сопредельных государств, где транслировалась новогодняя картина.

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умерла Юлия Началова
Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет.

Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой

Фото: instagram.com/julianachalova
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умерла Юлия Началова
В 1995 году вышел первый студийный альбом начинающей певицы — «Ах, школа, школа». В том же году Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple – 95», победив при этом Кристину Агилеру
Фото: ТАСС/Николай Малышев
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умерла Юлия Началова
Параллельно с музыкальной карьерой Юлия развивалась как телеведущая — длительное время работала с Николаем Басковым в телешоу «Субботний вечер». Также являлась ведущей телеканала «Звезда» и телепроекта «Два голоса». На фото: Юлия Началова на съемках «Голубого огонька»
Фото: ТАСС/пресс-служба РТР
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умерла Юлия Началова
Юлия также снялась в нескольких фильмах: «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007)
Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
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умерла Юлия Началова
Всего Юлия выпустила восемь альбомов. Часть песен из дискографии певицы написал ее отец — композитор Виктор Началов
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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умерла Юлия Началова
Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
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умерла Юлия Началова
Юлия Началова во время выступления на финале конкурса красоты «Мисс BaByliss – 2018»
Фото: ТАСС/Сергей Петров
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Юлия была замужем несколько раз. Первым ее супругом был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Вторым — футболист Евгений Алдонин. В браке с Евгением Юлия родила дочку Веру. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov

Всегда улыбающаяся, обаятельная, эффектная красавица — такой знали ее телезрители страны. Мало кто догадывался, что Началову преследуют тяжелые проблемы со здоровьем — как настоящая звезда, она не жаловалась и не давала поводов для сплетен «желтой прессы» на эту тему. О том, что всеобщая любимица, вечная героиня светской хроники борется за жизнь, стало известно лишь в самом конце ее короткой, но яркой жизни. Она боролась до конца: еще утром 16 марта сообщали, что состояние артистки, хотя и тяжелое, всё же дает шанс надеяться. Увы, надежда оказалась призрачной. Вечером Юлии не стало.

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Юлия Началова с дочерью Верой

Юлия Началова с дочерью Верой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Врач Началовой рассказал о ее болезнях

Ей, наверно, не очень везло с мужчинами. Все ее спутники жизни, и официальные, и гражданские, возможно, просто терялись в тени ее таланта — и не все были готовы смириться с этим. Она любила быстрые машины, путешествия в экзотические страны, обожала животных и спорт — увлекалась плаванием и дайвингом. Но главным в ее жизни — после, пожалуй, только дочери — была всё же музыка. «Петь от души и не мимо тональности», — так говорила она журналистам о своем главном творческом принципе. И неукоснительно следовала ему всю жизнь — всегда попадая в тональность не только в строго музыкальном смысле термина, но тонко чувствуя и сопереживая своей аудитории. Увы, жизнь ее оказалась слишком, слишком короткой — 31 января Юлия отпраздновала 38-й день рождения.

Юлия не смогла победить болезнь, но не проиграла величайшую для каждого истинного артиста битву — за сердца и души поклонников. И хочется верить, что в эти дни, тяжелые для тех, кто любил Началову за ее песни, за ее телепрограммы, просто за ее постоянное, иногда незримое присутствие в культурном поле страны, но немыслимо, безумно страшные для ее семьи, мы все проявим максимум такта и деликатности. От нас ушла настоящая Артистка, с большой буквы, не успевшая, наверно, раскрыть и десятой доли своего таланта. Смерть пришла к ней не ко времени — и до обидного рано. Но память сохранит ее такой, как она являлась к нам с экранов телевизоров и со сцен лучших залов: искренней, веселой, щедро дарящей радость и грусть своих чудесных песен.

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