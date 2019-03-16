Стали известны подробности проведенной Юлии Началовой операции

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала данные журналистов о том, что артистка перенесла операцию на ноге. Она отметила, что хирургическое вмешательство действительно было, но несколько дней назад.

Ранее 16 марта СМИ сообщали, что после операции у Началовой открылось кровотечение и теперь из-за возможного начала гангрены ей может грозить ампутация. Отмечалось также, что пока никаких других медицинских вмешательств не планируется из-за существующего риска возникновения осложнений — отека легких.

«Это дела давно минувших дней. Была необходимость почистить ногу, ее почистили», — сказала Исаева журналистам РЕН ТВ.

Впервые информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой и дать ему отдохнуть.

Музыкант Юрий Лоза между тем считает, что одной из причин возникших проблем со здоровьем могли стать «некие омолаживающие процедуры».