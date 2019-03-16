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В Москве умерла Юлия Началова

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Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
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Российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта в Москве в возрасте 38 лет, сообщила представительница артистки Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в Instagram.

Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.

Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.

16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа на детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).

Также Началова принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.

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