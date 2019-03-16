Умер лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин

Скончался американский поэт Уильям Мервин.

Как пишет «Газета.ру», он умер во сне в своем доме на острове Мауи (Гавайи) на 92-м году жизни. Мервин является двукратным лауреатом Пулитцеровской премии (1971, 2009).

Он также является лауреатом премии Таннинга и обладателем «Золотого венца». Мервин писал антивоенные стихотворения. Также он переводил Осипа Мандельштама.

В 2010 году он был избран поэтом-лауреатом США — официальным поэтом Библиотеки конгресса, избираемым сроком на один год.