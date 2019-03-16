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Умер писатель Ильгиз Каримов

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Фото: Global Look Press/Philippe Lissac
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Известный писатель, переводчик и журналист, сын народного поэта Башкирии Мустая Карима Ильгиз Каримов скончался в Москве на 78-м году жизни. Об этом сообщила НСН.

Прощание с писателем состоится 17 марта в мечети на проспекте Мира в 9:30 утра. Отмечается, что он долго болел. Каримов является автором литературных эссе, театральных инсценировок.

Ильгиз Каримов родился 10 января 1942 года. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова. Он работал в редакции газеты «Литературная Россия».

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