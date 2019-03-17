Пенкин рассказал о жалобах Началовой на жуткую боль
Скончавшаяся в субботу певица Юлия Началова в последнее время жаловалась на жуткую боль в ногах из-за подагры. Болезнь не позволяла ей носить обувь на каблуках, рассказал певец и композитор Сергей Пенкин.
В беседе с телеканалом РЕН ТВ артист отметил, что певица была «светлым, теплым и добрым человеком».
«Красивым внутри и внешне. Запомнится она веселым и жизнерадостным человеком», — добавил Пенкин.
О смерти Началовой стало известно ранее, 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.
Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.
Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.
16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.
Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой
Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.
Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).
Также Началова принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.