Пенкин рассказал о жалобах Началовой на жуткую боль

Скончавшаяся в субботу певица Юлия Началова в последнее время жаловалась на жуткую боль в ногах из-за подагры. Болезнь не позволяла ей носить обувь на каблуках, рассказал певец и композитор Сергей Пенкин.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ артист отметил, что певица была «светлым, теплым и добрым человеком».

«Красивым внутри и внешне. Запомнится она веселым и жизнерадостным человеком», — добавил Пенкин.

О смерти Началовой стало известно ранее, 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.

Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.

Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.

16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

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Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет. Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой Фото: instagram.com/julianachalova TASS_17903066 В 1995 году вышел первый студийный альбом начинающей певицы — «Ах, школа, школа». В том же году Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple – 95», победив при этом Кристину Агилеру Фото: ТАСС/Николай Малышев TASS_139780 Параллельно с музыкальной карьерой Юлия развивалась как телеведущая — длительное время работала с Николаем Басковым в телешоу «Субботний вечер». Также являлась ведущей телеканала «Звезда» и телепроекта «Два голоса». На фото: Юлия Началова на съемках «Голубого огонька» Фото: ТАСС/пресс-служба РТР 20160822_gaf_rs67_047 Юлия также снялась в нескольких фильмах: «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007) Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova RIAN_327425 Всего Юлия выпустила восемь альбомов. Часть песен из дискографии певицы написал ее отец — композитор Виктор Началов Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова RIAN_113236 Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников TASS_30213178 Юлия Началова во время выступления на финале конкурса красоты «Мисс BaByliss – 2018» Фото: ТАСС/Сергей Петров 20150419_gaf_rl12_001 Юлия была замужем несколько раз. Первым ее супругом был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Вторым — футболист Евгений Алдонин. В браке с Евгением Юлия родила дочку Веру. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).

Также Началова принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.