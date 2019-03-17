Представитель Началовой уточнил дату похорон певицы

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, что артистку похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, ул. Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов», — добавила она.

Ранее 17 марта источник в столичной мэрии сообщил журналистам, что Началову похоронят во вторник, 19 марта.

Артистка скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвали подагра и диабет.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность певице принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Началова снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Также она принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.