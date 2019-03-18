Социалистические Штаты Америки: американская молодежь пресытилась капитализмом

Президент США, наряду с потенциальными соперниками из Демократической партии, уже начал подготовку к выборам 2020 года. Судя по его последним заявлениям, одним из основных препятствий на пути к переизбранию Дональд Трамп видит все более популярную среди американцев, особенно молодых, социалистическую идеологию. Кто и как помог идеям общественного равенства и справедливости овладеть умами части электората, чьи голоса могут сыграть решающую роль при голосовании всего через полтора года, разбирались «Известия».

Ветер перемен

Среди американской молодежи и людей «младшего среднего» возраста постепенно набирают популярность идеи социализма. Об этом, например, свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Harris Poll. Согласно результатам, который опубликовал портал Axios, в США среди миллениалов и представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1995 году и позже) почти половина — 49,6% — хотели бы жить в социалистическом государстве (в целом по стране о таком желании заявили 37,2% опрошенных).

socilalist1 Певомайский пикет в Нью-Йорке. Плакаты призывают к солидарности рабочих, поддержке расового равноправия и освобождению Палестины Фото: Global Look Press/ZUMA/G. Ronald Lopez

Многие респонденты считают необходимым достижение социалистических по своей сути целей: оплату государством расходов на высшее образование (67,1%), создание всеобщей системы здравоохранения (73,2%) и упразднение миграционной службы, деятельность которой закрывает доступ в страну приезжим и беженцам, например, из Латинской Америки и стран Ближнего Востока и Северной Африки (43,1%).

О взглядах молодых американцев красноречиво говорят и те вопросы, которые они считают важнейшими на выборах. Так, для представителей поколения Z это, в частности, расовое равенство и политика в области миграции и отношения к приезжающим в страну выходцам из других стран. У миллениалов в топ-3 предвыборных тем попала ситуация в сфере здравоохранения. Здесь массовые протесты вызывает отказ администрации президента Трампа от системы доступного медицинского страхования Obamacare, которую начал внедрять его предшественник в Овальном кабинете.

Мнением части общества в теории можно было бы и пренебречь, если бы не одно крайне важное обстоятельство: по подсчетам социологов, эта возрастная группа к 2020 году, когда в США пройдут президентские выборы, будет составлять до 37% электората. Для Трампа, рассчитывающего на второй срок в Белом доме, равно как и для его оппонентов-демократов, среди которых есть и явные сторонники социалистических взглядов, борьба за эту часть электората может оказаться судьбоносной.

Новые социалисты

В стране, которая является ведущей мировой капиталистической державой, идеи социальной справедливости в той или иной мере присутствуют уже на протяжении десятилетий. Однако в последние годы неприятие обществом усиливающейся роли корпораций и расслоения общества, вызванного расовым, гендерным и материальным неравенством, сделало социалистические идеи весьма популярными.

В США добиться массовой популярности кандидатам социалистической партии никогда не удавалось: так, на пике популярности социалистов в 1920 году их кандидат Юджин Дебс набрал порядка 915 тыс. голосов на президентских выборах, напоминает «Голос Америки».

«Однако сейчас, согласно последним опросам общественного мнения, социалистические идеи становятся все более популярными — вплоть до того, что члены Демократической партии, которые добиваются выдвижения на выборы 2020 года, выступают с такими экономическими, налоговыми и социальными подходами, которые тесно связаны с социалистическими взглядами», — отмечает радиокомпания.

Мнимая угроза

Одним из главных проводников взглядов, которые могут считаться социалистическими, является заявивший о желании побороться в 2020 году за Белый дом сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Сам себя называющий социал-демократом, с подобными идеями он выступал еще в борьбе за право стать кандидатом партии на президентских выборах 2016 года. Соперником Трампа тогда выбрали Хиллари Клинтон, однако в ходе кампании перед праймериз Сандерсу удалось мобилизовать определенную часть электората, которой нравились такие его идеи, как бесплатное высшее образование и всеобщая система здравоохранения. И это немудрено — по официальным подсчетам, долги за колледж выплачивают порядка 44 млн американцев и столько же жителей Соединенных Штатов не имеют медицинской страховки.

socilalist2 Молодежь на демонстрации против капитализма, расизма и исламофобии Фото: Global Look Press/Xinhua/Creative Touch Imaging Ltd

О популярности Сандерса, которая превосходит популярность действующего президента, со ссылкой на данные социологов пишет и журнал The Nation. Издание также обращает внимание на другую интересную статистику. «Членство в организации «Демократические социалисты Америки» подскочило с 7 тыс. человек в 2016 году до более чем 55 тыс. на сегодняшний день, — говорится в материале The Nation. — Кроме того, десятки социал-демократов сейчас работают на выборных должностях — от сената и палаты представителей конгресса США до законодательных собраний штатов, муниципальных органов власти и школьных советов по всей стране». «Эти цифры отнюдь не говорят о том, что Америка — это социалистическая страна, — подчеркивает журнал. — Однако они позволяют сделать вывод о том, что американцы заинтересованы социализмом как альтернативой капитализму».

Членами «Демократических социалистов Америки» являются, в частности, одна из первых мусульманок в палате представителей Рашида Тлаиб (демократ от штата Мичиган) и ее коллега из Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес. Имя последней регулярно появляется в СМИ, которые пишут о плеяде молодых политиков, попавших в конгресс по итогам ноябрьских выборов прошлого года.

socilalist4 Александра Окасио-Кортес и сенатор Эд Марки предложили «Новый зеленый курс» для сокращения выброса парниковых газов до нуля Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

На прошедшем в начале марта мероприятии в Остине, штат Техас, Окасио-Кортес попробовала развенчать критику, с которой в адрес ее социалистических взглядов выступали ее однопартийцы, также претендующие на пост в Белом доме, например бывший генеральный президент Starbucks Говард Шульц. По ее словам, в случае ее победы на выборах правительство не получит контроль над крупными корпорациями, которые «уже сами контролируют наше правительство». По словам Окасио-Кортес, которые приводила NBC News, социал-демократическая система в ее понимании лишь делает более демократическим устройство политической и экономической сфер.

На той же конференции 29-летняя Окасио-Кортес, вероятно, апеллируя к молодой аудитории, среди которой очень популярны антиглобалистские настроения, отметила, что сейчас «прибыль и накопление денег ставятся выше всего остального, выше ценности человека и экологии».

— На мой взгляд, капитализму нет оправдания, — добавила она.

Не сотвори себе врага

Понятно, что за полтора года до президентских выборов нынешний глава государства не мог не отреагировать на ставшие столь популярными в стане его политических противников социалистические взгляды. О том, какое значение Трамп, пришедший в политику из большого бизнеса, придает антикапиталистической идеологии, говорит хотя бы тот факт, что об опасностях социализма для Соединенных Штатов он говорил в ежегодном обращении «О положении страны» в конгрессе.

Сразу после призывов к свержению режима президента Николаса Мадуро в Венесуэле и осуждения его социалистической политики, которая привела страну «в состояние презренной нищеты и отчаяния», Трамп быстро переключился на своих противников внутри страны — благо президент «доказал, что он изощренно владеет мастерством создания злодеев, которые могли бы выступать в роли его политических антагонистов», отмечала The New York Times.

— Здесь, в США, мы встревожены новыми призывами к принятию социализма в нашей стране, — заявил президент. — И сегодня мы обещаем, что Америка никогда не станет социалистическим государством.

socilalist5 Акция протеста против внешней политики США у Башни Трампа в Нью-Йорке Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

По словам Трампа, «Америка зиждется на свободе и независимости, а не на принуждении, доминировании и контроле со стороны государства».

— Такими мы родились и такими останемся, — пообещал он.

Газета обращает внимание на то, что хоть угроза социализма — тема для американской политики новая (ну, или очень хорошо забытая), рассуждения о ней могут стать серьезным инструментом риторики «в кампании по переизбранию» Трампа, аналогично тем тезисам об угрозе со стороны криминальных элементов, попадающих в страну с волной нелегальных иммигрантов, которые нынешний президент использовал в рамках агитационной кампании перед выборами 2016 года.

Опасностям социализма посвящен целый доклад, подготовленный экономическими советниками Трампа. Там в красках расписаны крайне негативные последствия перехода к другой системе управления и общественного устройства — авторы предупреждают, что в случае внедрения, например, венесуэльской версии социализма экономика США сократится вполовину, а «такие инициативы, как бесплатное высшее образование, были упомянуты в столь же зловещих тонах, как и зверства, которые творились во времена Владимира Ленина и Мао Цзэдуна», подчеркивает NYT.

По мнению профессора истории в Джорджтаунском университете Майкла Казина, тактика, которую берет на вооружение Трамп, — это «попытка представить демократов как носителей чересчур радикальных для американцев взглядов и связать их с Венесуэлой — и, конечно, это умный ход».

— Большинство американцев явно не смогут увидеть различия между социалистами демократического толка и коммунистами, — подчеркивает Казин. — Он [Трамп], как и другие консерваторы, которые в течение многих лет говорили о так называемой красной угрозе, пытается сделать так, чтобы люди путали эти два понятия.