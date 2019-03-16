Данные об опасном сближении самолетов в Шереметьево опровергли

Растиражированная СМИ информация об опасном сближении самолетов в московском аэропорту Шереметьево не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» 16 марта сообщил пресс-секретарь Госкорпорации по организации воздушного движения в России Николай Ивашов.

«Опасного сближения не было», — сказал он, добавив, что возможность столкновения двух самолетов отсутствовала.

Ранее СМИ сообщили, что вечером 15 марта в Шереметьево к взлетавшему пассажирскому авиалайнеру, выполнявшему рейс Москва–Пекин, приблизился грузовой Boeing британской авиакомпании. Последний якобы не смог приземлиться с первой попытки и начал заход на второй круг.