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Данные об опасном сближении самолетов в Шереметьево опровергли

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Растиражированная СМИ информация об опасном сближении самолетов в московском аэропорту Шереметьево не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» 16 марта сообщил пресс-секретарь Госкорпорации по организации воздушного движения в России Николай Ивашов.

«Опасного сближения не было», — сказал он, добавив, что возможность столкновения двух самолетов отсутствовала.

Ранее СМИ сообщили, что вечером 15 марта в Шереметьево к взлетавшему пассажирскому авиалайнеру, выполнявшему рейс Москва–Пекин, приблизился грузовой Boeing британской авиакомпании. Последний якобы не смог приземлиться с первой попытки и начал заход на второй круг.

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