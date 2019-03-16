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В аэропорту Шереметьево опасно сблизились два самолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Два самолета опасно сблизились в столичном аэропорту Шереметьево, инцидент произошел накануне вечером. Об этом 16 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

К взлетавшему пассажирскому авиалайнеру приблизился грузовой Boeing британской авиакомпании. Последний не смог приземлиться с первой попытки и начал заход на второй круг. При этом, по предварительным данным, он не учел пассажирский самолет, вылетавший рядом из Москвы в Пекин.

После срабатывания системы предупреждения об опасном сближении самолеты благополучно разошлись, отмечает телеканал «Звезда». Пострадавших нет.

13 марта грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево. У самолета повреждены законцовка крыла и закрылки.

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