Третий самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух на аэродроме Иркутского авиационного завода. Об этом в субботу, 16 марта, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга.

«Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3,5 тыс. м при скорости до 500 км/ч», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что полет прошел в штатном режиме. Согласно плану, в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21-300.

Ранее в тот же день глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году.

Первый полет лайнер выполнил в мае 2017 года, а 3 ноября лайнер совершил с аэродрома в Жуковском первый полет в рамках летных испытаний.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.